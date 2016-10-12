Anasayfa / Modem Kurulumu / Tplink TD-W9970 Kablosuz Ayarları
Tplink TD-W9970 Kablosuz Ayarları

Tplink TD-W9970 Kablosuz Ayarları

Savaş Taşcıoğlu 12 Eki 2016 Modem Kurulumu  0
facebook müşteri hizmetleri
Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Tplink kablosuz ayarları nasıl yapılır? Tplink TD 9970 modem ayarları nasıl yapılır? Tplink Türk telekom modem kablosuz ayarları nasıl yapılır? Tplink TD W9970 

Tplink TD-W9970 üzerinden kablosuz ağ adı ve şifresini değiştirirken birçok kullanıcı sorun yaşamaktadır. Tplink’in Türk Telekom ile anlaşması sonucu satışa sunduğu bu modelde kablosuz ağ nasıl etkinleştirilir? Kablosuz ağ adı nasıl değiştirilir? Kablosuz şifresi nasıl değiştirilir? gibi tüm sorularınızın cevabı makalemizde.

Tplink TD-W9970 Kablosuz Ayarları nasıl yapılır?

Tplink TD-W9970 Kablosuz Ayarları

Tplink TD-W9970 kablosuz ayarlarını değiştirirken dikkat etmemiz gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Öncelikle kablosuz ağ adı ve şifrenizi değiştirirken türkçe karakter kullanmamalıyız aksi takdirde uyarı alırsınız. Örnek olarak ş,ı,ö,ü gibi türkçe karakterler kullanmıyoruz.

Öncelikle Tplink üzerinden kablosuz ağ adı ve şifrenizi değiştirmek için boş bir internet sayfası açarak adres satırına 192.168.1.1 yazıp enter tuşuna basınız. Aşağıdaki ekranda da gördüğünüz gibi kullanıcı adı kısmına admin, şifre kısmına da turktelekom yazarak oturum açıyoruz.

Ardından aşağıdaki ekran gelecektir. Sol tarafta yer alan kablosuz sekmesine tıkladığınızda sağ tarafta SSID1 yazan kutucuğun içerisini silerek yeni kablosuz ağ adınızı belirleyebilirsiniz.

Kablosuz şifre değişikliği için ise Kablosuz Güvenliği sekmesine tıklıyoruz. Daha sonra Kablosuz şifre yazan yeri silerek yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz. Şifre oluştururken Türkçe karakter kullanmıyoruz. En az 8 karakter kullanmamız gerekmektedir. Şifrenizi oluşturduktan sonra kaydet butonuna tıklayarak yeni şifreniz ile kablosuz ağınıza bağlanabilirsiniz.

 

teknoloji hattı
Etiketler:, , , , ,

Savaş Taşcıoğlu {Savaş Taşcıoğlu}

Teknolojiyi yakından takip eden, sürekli yeni ürünlerin takibinde olan yaklaşık olarak 6 yıldır bu alanda kendini geliştirmiş. Amacım kullanıcıların karşılaşmış oldukları problemlerin çözümünü sağlayarak, paylaşmaktır.
tplink td w9980 modem kurulumu ayarları
Tp link TD-W9980 modem kurulumu
Huawei hg658 v2 modem kurulumu
Loopcomm modem kurulumu
Drytek vigor 2710 modem kurulumu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Videolar

1
Mutlaka izlenmesi gereken 30 Animasyon
2
Forza Motorsport 6 Apex Sistem Gereksinimleri Belirlendi
3
Teknoloji Markaları Ve Finansal Değerleri
4
En Popüler 5 Cardboard (VR) Oyunları Hakkında Bilgiler
5
LG G5 Kutu Açılımı ve Yeni Özellikler
CS Go Sistem Gereksinimleri Oyun
Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri Oyun
GTA 5 Grafik Düşüren Yama Yayınlandı Oyun
playstation 4 çekilişi
Çekilişle Playstation 4 Veriyoruz! Duyuru
aa hilesi
aa Hilesi Nasıl Yapılır (Rootlu ve Rootsuz) Nasıl Yapılır?
Ahmet
Ahmet

BENİMKİ KALDIRIYO 3GB RAM SIKIINTIZIS MİNİMUM SİST...

Ahmet
Ahmet

Bilgisayarına Bağlı...

hehehe
hehehe

gforce 6600 demı 1 gb ram var...

MUSTAFA
MUSTAFA

abi şifre istedi turbobitten şifre satın aldım gir...

eren can ertem
eren can ertem

çok teşekkürler işe yaradı......

Ahmet
Ahmet

2 GB ram Intel Atom CPU N280 1.66GHz 256 Mb toplam...

dawdsadwaedwa
dawdsadwaedwa

adamsınız indirme hızı 20 civarıydı şimdi 700 e çı...

Fare
Fare

Kaldırmaz kardeşim ram cok düşük kasar...

Abdulkadir
Abdulkadir

ÇALIŞMIYOR...

Zahitsoma@hotmail.com
Zahitsoma@hotmail.com

Sifremi onutum...

iphone microsoft facebook teknoloji haberleri google ios samsung apple teknoloji android

Oyun Haberleri

Radix: Beyond the void oyun hilesi 3 ay önce 0
Xcom 2 Oyun Hilesi 2016
Xcom 2 Oyun Hilesi 2016 3 ay önce 0
Glow Hockey Android Oyun indir
Glow Hockey Android Oyun indir 3 ay önce 0
Nba 2k 2017 apk incelemesi
Nba 2k 2017 apk incelemesi 4 ay önce 0
Pokemon go da dövüş mekanizması değişecek
Pokemon go da dövüş mekanizması değişecek 4 ay önce 0