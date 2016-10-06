Trooper navigasyon sistemi ve özellikleri
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Trooper navigasyon sistemi ve özellikleri
Trooper navigasyon sistemi ile kolay bir şekilde gitmek istediğiniz yere kaybolmadan gidebilirsiniz. Cihazın kullanımı oldukça basittir. Cihazın neredeyse tüm özelliklerini kolayca kavrayıp kullanabilirsiniz. Aşağıdaki cihazın genel özellikleri yer almaktadır.
Harita ve Yazılım Özellikleri:
- İl ve ilçe tam detaylı en güncel Türkiye haritası
- Sesli yol tarifi
- Yol tabelalarını ve şerit bilgilerini gösterebilme
- Hız limitlerini gösterebilme
- Sesli uyarı
- Yol bilgisayarı
- GPS konum ve pusula bilgileri
- Yaya ve araba navigasyon kullanım modları
- Gece ve gündüz ekran sürüş modları
- Yanlış yola sapıldığında otomatik olarak yeni rota hesaplama
- Üç boyutlu yapılar
- Sık kullanılanlar, geçmişte gidilen yerler
- Adres defteri
- GPS uydusu üzerinden güncel tarih ve zamanı güncelleme
- Yabancı ülkelerin haritalarını görüntüleyebilme
- Kestirme veya anayollardan gitme tercihine bağlı olarak farklı rota çizebilme
- Daha geniş alanlı ve detaylı harita görünümü
- Rotayı simülasyon yapabilme
Teknik Özellikler:
- Sesli yönlendirmeleri aracınızın kendi radyosundan kablosuz duyabilme
- Bluetooth özelliği
- Yaklaşık 4000 adet Mp3 müzik dosyası depolama kapasitesi
- 500 MHz SirfStar Atlas V işlemci
- Daha hızlı rota hesaplama ve uydu bağlantısı
- SirfExpand™ Güçlendirilmiş dahili anteni ile daha hızlı ve güçlü uydu bağlantısı
- Windows™ CE 6.0 tabanlı işletim sistemi
- UV Piyano parlak boya ile daha estetik görünüm
- 7V/ 950 mAh Şarj edilebilir pil ile 3 saate varan uzun süreli navigasyon kullanımı
- 0 inç HD Dokunmatik TFT LCD ekran
- İnce tasarım
- Gelişmiş multimedya özellikleri: Video, müzik, resim ve e-book dosyalarını açabilme
Diğer Özellikler:
- Araç içinde vidalama veya yapıştırma sorunu olmadan, cama monte için özel vakumlu ayak
- Yüksek kaliteli dahili hoparlör
- MicroSD Kart okuyucu
- USB 2.0 bağlantı
- Harita güncelleme süresi; güncelleme yazılımının ilk kaydından sonra başlar. (Cihazın ilk uydu bağlantısı dikkate alınmaz.)