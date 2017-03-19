destek hattı
Twitter 

Twitter kişi engelleme kaldırma

Müşteri hizmetleri 0 yorum , , ,

facebook android iphone ayarlari

Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Twitter’ da kişi – kişiler nasıl engellenir? Engellediğim kişinin engelini kaldırma nasıl yapılır? Engellemeyi kaldırma hangi bölümden yapılır? Engellediğim kişinin engelini kaldıramıyorum sorun nedir?

Twitter uygulamasından birini engelledim ama engelini kaldıramıyorum. Ya da arkadaşımı yanlışlıkla engelledim engellemeyi kaldıramıyorum çözümü nedir sorusunun yanıtı yazımızda…

facebook müşteri hizmetleri

Twitter’ da size rahatsızlık veren kişileri engelleyebilir veya yanlışlıkla engellediğiniz kişinin engellemesini nasıl kaldıracağınızı aşağıda görebilirsiniz. www.andronova.net

 

Twitter kişi engelleme engeli kaldırma

 

Ayarlar (çark simgesi) / kullanıcıyı engelle

Twitter kişi engelleme kaldırma

Twitter kişi engelleme

Twitter engellenen kişinin engelini kaldırma

 

Twitter kişi engelleme engellenen kişinin engelini kaldırma

Müşteri hizmetleri

Müşteri hizmetleri / Destek hattı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir