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Windows 10 Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarınıza hangi Windows sürümünü kuracağınıza karar vermeden önce bilgisayarınızın özelliklerine bakmalısınız. Şuan için en güvenli işletim sistemi diye bilinen ve en çok tavsiye edilen işletim sistemi Windows 10 ‘dur. Yeniliklere kapalı ya da eski Windows sürümlerine alışmış olan bir çok kullanıcı Windows 10 ‘a geçmekte dirense de Microsoft firması tüm kullanıcılarının Windows 10‘a geçmesi için elinden gelen çalışmayı yapmaktadır. Sanılanın aksine Windows 10 sistem gereksinimleri sanıldığı kadar yüksek değildir. Windows 10 hem güvenli hemde stabil çalışması ile önceki Windows sürümlerine nazaran kat kat daha iyidir. Peki bilgisayarım Windows 10 kaldırırmı diye soracaksınız, Windows 10 sistem gereksinimleri aşağıdaki şekildedir.

Windows 10 Sistem Gereksinimleri (Minimum)